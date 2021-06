Arbeitsmarkt im Erkelenzer Land : Frühjahrsbelebung trotz Corona

Nach wie vor sind im Bereich der Pflege laut Arbeitsagentur viele Stellen frei; ebenso in der Produktion, bei Bau und Logistik. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Erkelenzer Land Die Zahl der Arbeitslosen in der Region sinkt und liegt in Erkelenz derzeit bei 1176. 1830 Stellen sind noch frei, 121 mehr als im Vormonat.

Die Arbeitslosigkeit im Erkelenzer Land hat sich im Mai saisonüblich reduziert. Damit hat es trotz Corona-Krise auch in diesem Jahr wieder eine Frühjahrsbelebung gegeben. Das teilt jetzt in seinem aktuellen Arbeitsmarktbericht Ulrich Käser mit, Leiter der auch für das Erkelenzer Land zuständigen Arbeitsagentur Aachen-Düren.

Aktuell seien rund 950 Arbeitslose weniger gemeldet als im Vorjahr. Da der Arbeitsmarkt im Mai vergangenen Jahres jedoch bereits von der Corona-Pandemie betroffen war, sei der Vorjahresvergleich nicht mehr so aussagekräftig wie in den Jahren zuvor. So waren beispielsweise im Mai 2019 rund 37.400 Menschen im Agenturbezirk arbeitslos. Mit aktuell gut 42.300 Menschen sei die Arbeitslosigkeit im Vergleich „nach wie vor sehr hoch“, erläutert Käser.