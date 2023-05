Arbeitslosigkeit im Kreis Heinsberg Keine Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt

Arbeitgeber haben in den letzten Monaten nur wenig neue Stellen gemeldet, diese Meldungen nehmen nun erstmals wieder zu. „Die saisonalen Entwicklungen am Arbeitsmarkt verlieren an Einfluss, denn sie werden von der wirtschaftlich-konjunkturellen Situation überlagert“, so Ulrich Käser. Die Arbeitslosigkeit erhöhe sich in diesem Monat vor allem im Bereich der Jobcenter und betrifft nahezu alle Personengruppen. Erfreulich sei, dass bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ein neues Rekordhoch erreicht worden sei. Rund 398.000 Menschen haben im September 2022, dem aktuellen Datenstand, im Agenturbezirk sozialversicherungspflichtig gearbeitet. Das sind so viele wie noch nie zuvor. Die meisten Menschen arbeiten im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im verarbeitenden Gewerbe.