Arbeitsmarktreport für den Kreis Heinsberg : Zahl der Arbeitslosen nähert sich dem Niveau vor der Krise

Kreis Heinsberg Im Kreis Heinsberg liegt die Arbeitslosenquote im November bei 4,8 Prozent. Damit ist sie 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat und 0,9 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr.

Im November reduziert sich die Arbeitslosigkeit im Bereich der Arbeitslosenversicherung auf 2.567 Personen. Gegenüber dem Vormonat waren damit 116 Personen (-4,3 Prozent) weniger arbeitslos. Im Vergleich zum Vorjahresmonat reduziert sich die Zahl arbeitsloser Menschen deutlich um 1.242 Personen (-32,6 Prozent). In der Grundsicherung (Jobcenter Kreis Heinsberg) reduziert sich die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im Vergleich zum Vormonat um 140 auf 3.994 Personen (-3,4% Prozent). Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöht sich die Arbeitslosigkeit um 0,4 Prozent. 16 Personen waren gegenüber November 2020 mehr arbeitslos gemeldet. Durch die Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt sinken Arbeitslosenquoten an allen zehn Standorten der Arbeitsagentur: In Erkelenz liegt die Quote bei 4,7 Prozent (Oktober: 4,9 Prozent), in Geilenkirchen bei 5,6 Prozent (Oktober: 5,7 Prozent) und in Heinsberg bei 4,4 Prozent (Oktober: 4,6 Prozent).