Statistik im Kreis Heinsberg Arbeitslosenquote sinkt im März

Die Arbeitslosenquote im Kreis Heinsberg blieb unverändert bei 5,8 Prozent. Damit liegt die Quote unter dem Landesdurchschnitt von 7,5 Prozent. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, also Menschen, die seit einem Jahr oder länger arbeitslos gemeldet sind, stieg um 26 oder 1,1 Prozent auf 2478 Personen. Das trifft in der Heinsberg auf 31 Prozent der Arbeitslosen zu. Im Vergleich zu März 2023 lag die Arbeitslosigkeit um 686 Personen höher. Das entspricht einer Steigerung um 9,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,5 Prozentpunkte von 5,3 Prozent im Vorjahr auf nun 5,8 Prozent. Das geht aus den neuesten Zahlen der Agentur für Arbeit Aachen-Düren hervor.