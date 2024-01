Apotheken im Kreis Heinsberg So funktioniert das neue E-Rezept

Seit Jahresbeginn sind Arztpraxen verpflichtet, E-Rezepte auszustellen. Das elektronische Rezept soll Zeit und Wege sparen, vieles vereinfachen und zum verbindlichen Standard in der Arzneimittelversorgung werden. Die Umstellung auf das E-Rezept betrifft alle gesetzlich Versicherten in Deutschland. Für Privatversicherte wird die Umstellung erst im Laufe des Jahres erfolgen. Wichtig: Verordnungen auf den bekannten rosa Papierrezepten sind weiter möglich und können auch in Zukunft in den Apotheken eingelöst werden.