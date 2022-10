Apotheken im Kreis Heinsberg geben Tipps : Was muss in eine gute Hausapotheke?

Kreis Heinsberg Auch wegen möglicher Lieferengpässe: Apotheker geben Tipps, wie man sich auf den Winter und gängige Krankheitsbilder dieser Jahreszeit vorbereitet.

Die wichtigsten Medikamente für die Herbst- und Wintermonate seien Mittel gegen Fieber, Husten, Schnupfen und Halsschmerzen. Auch ein Fieberthermometer und ausreichend viele Corona-Tests sollten dabei sein. In die Hausapotheke gehören natürlich auch alle regelmäßig benötigten Medikamente, die der Arzt verordnet. Da die Apotheken im Kreis Heinsberg in den nächsten Monaten vereinzelt Lieferengpässe befürchten, sei es sinnvoll, rechtzeitig die Hausapotheke zu überprüfen und die fehlenden Medikamente in der Apotheke nachzukaufen. „Überprüfen Sie in Ihrer Hausapotheke zunächst, welche Medikamente das Verfallsdatum noch nicht erreicht haben und welche bereits abgelaufen sind“, rät Jörg Haßiepen, Pressesprecher der Apotheker im Kreis Heinsberg. Auch alle Arzneimittel, die angebrochen sind, sollten auf ihre Aufbrauchfrist überprüft werden. Es sei hilfreich, immer das Anbruch- und das Aufbrauchdatum auf der Packung zu vermerken. „Insbesondere Flüssigkeiten, Salben oder Cremes sind sehr empfindlich. In Kontakt mit Sauerstoff setzt ein Oxidationsprozess ein. So haben Bakterien und Keime bei Augentropfen oder Nasensprays ein leichtes Spiel. Sie siedeln sich schnell an und können bei einem erneuten Gebrauch den Anwendenden schnell infizieren“, erläutert Apotheker Haßiepen.