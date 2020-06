Antragstellung ab 15. Juli möglich : Finanzhilfen für Brauchtumsvereine im Erkelenzer Land

Festzug bei der Kirmes in Wegberg-Klinkum 2019. In diesem Jahr fallen die Schützenfeste wegen der Corona-Krise aus. Foto: Renate Resch

Erkelenzer Land Das Hilfsprogramm des Landes NRW ist mit insgesamt 28 Millionen Euro ausgestattet. Anträge von Brauchtums- und Heimatvereinen sind ab dem 15. Juli möglich. Viele haben bereits Interesse bekundet.

Brauchtums-, Traditions- und Heimatvereine können ab dem 15. Juli Anträge auf Hilfen stellen. Mit den Landeszuschüssen können Vereine, denen coronabedingt Erlöse aus Veranstaltungen, Eintrittsgeldern oder Vermietung fehlen und die durch die laufenden Kosten in ihrer Existenz gefährdet sind, bis zu 15.000 Euro als einmaligen Zuschuss erhalten. Der FDP-Landtagsabgeordnete Stefan Lenzen aus Heinsberg berichtet, dass bereits viele Vereine und Gesellschaften nachgefragt hätten. „Ich bin sehr froh, dass wir beschlossen haben, nun den Menschen, die sich ehrenamtlich im Brauchtum, in der Nachbarschaftshilfe und an vielen weiteren Stellen für andere einsetzen, mit 28 Millionen Euro unter die Arme zu greifen“, sagt er. Viele dieser Gruppen seien in besonderer Weise von den Einschränkungen betroffen. Sie bräuchten dringend Hilfe, damit sie die Corona-Krise überstehen und auch in Zukunft für den Zusammenhalt und die Gemeinschaft eintreten können.