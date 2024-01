Neue CDU-Chefin im Kreis Heinsberg Eine Personalie mit Symbolwirkung

Es ist eine Personalie, die allein schon in ihrer Außenwirkung nach Umbruch schreit: In Anna Stelten führt nun eine (für Politikverhältnisse) junge Frau die CDU im Kreis Heinsberg an. Und auch ihre Partei will sie jünger und weiblicher machen, hat sie angekündigt. Allerdings: Worte wie diese haben in den vergangenen Jahren auch schon zahlreiche CDU-Vorsitzende in den Stadtverbänden benutzt, geändert hat es bislang wenig. Das sieht man etwa bei der Besetzung der Stadträte, aber auch an den rapide sinkenden Mitgliederzahlen – meist nicht durch Austritte, sondern durch den Tod der Mitglieder. Welche Maßnahmen die CDU unter Stelten ergreift, wird spannend zu sehen sein. Übrigens: Erstmals hat es bei der Wahl der Delegierten beim CDU-Kreistag eine Frauenquote gegeben: 40 Prozent.