Kreis Heinsberg: Kunsttour 2019: Anmeldungen im Januar

Kreis Heinsberg Kunstfreunde in der Region kennen und schätzen einen festen Termin: Am ersten Sonntag im Mai öffnen im Kreis Heinsberg die Ateliers und Galerien ihre Türen, 2019 ist es der 5. Mai. Anmeldungen sind im Januar möglich.

Wie schon im Vorjahr wird die Kunsttour direkt vom Kreis Heinsberg mit Unterstützung der Kreissparkasse Heinsberg, der NEW und in Medienpartnerschaft mit dem Zeitungsverlag Aachen durchgeführt. Die Ansprechpartner bleiben mit Patricia Thiel (Tel. 02452 136126; patricia.thiel@kreis-heinsberg.de) und Kurt Stieding (Tel. 02432 3504; stiedings@t-online.de) die selben wie in den Vorjahren.

Aufgrund der neuen Datenschutzbestimmungen verändert sich das Anmeldeverfahren, es erfolgt in zwei Stufen. Als erstes wird die Zustimmung zur Verwendung der persönlichen Daten erfragt (Name des Künstlers, Anschrift der Galerie, Vita, Arbeitsschwerpunkte etc.). Ohne diese Zustimmung kann kein weiterer Anmeldeschritt vollzogen werden. Wenn das Einverständnis erklärt worden ist, gelangt man in die Eingabe-Maske des eigentlichen Anmeldeverfahrens. All dies wird aber auch auf der Anmeldeseite ausführlich erklärt.