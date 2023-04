Anliegerbeiträge im Kreis Heinsberg SPD verärgert über Gesetzesänderung

Die SPD im Kreis Heinsberg kritisiert eine Gesetzesänderung von CDU und Grünen in NRW in Bezug auf Anliegerbeiträge. Wenn eine neue Straße gebaut werde, müssen sich die Anliegerinnen und Anlieger mit 90 Prozent an den Kosten beteiligen. Nicht selten erfolgt die Abrechnung der Straße allerdings nicht unmittelbar nach der Fertigstellung, sondern erst nach Jahrzehnten, schreiben die Sozialdemokraten. Meistens seien die Grundstücke dann schon in anderen Händen und mehrmals verkauft worden. Um den unendlich drohenden Beitragsforderungen ein Ende zu machen, hat der Landtag im vergangenen Jahr nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kurz vor der Landtagswahl Fristen beschlossen, innerhalb derer die Beiträge abzurechnen sind.