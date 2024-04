Kriebelmücke im Erkelenzer Land Mückenalarm an Rur und Wurm

Aufgrund der vorhergesagten warmen Temperaturen muss an den kommenden Tagen, insbesondere am Sonntag, vor allem im Bereich von Rur und Wurm mit dem Auftreten der Kriebelmücke gerechnet werden. Die unscheinbare schwarze Mücke, deren Aussehen mehr an eine Fliege erinnert, tritt vor allem an windgeschützten Stellen von Rur und Wurm auf und kann dann zur Plage von Mensch und Tier werden.