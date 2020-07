Amateurtheater im Erkelenzer Land : Laiendarsteller wollen zurück auf die Bühne

Erkelenzer Land Die Corona-Pandemie erschwert die Arbeit von Kulturschaffenden. Das gilt nicht nur für große Theaterhäuser, sondern auch für Amateur-Gruppen. Vorstellungen müssen abgesagt werden, Proben fallen aus.

„Wir spielen Komödien“, erklärt Kotlowski. „Die Leute kommen zu uns, weil sie sich freuen wollen“ – gemeinsam. Das sei mit Abstand in einem halbleeren Zuschauerraum schwerer möglich. Hinzu komme, dass es im Probenraum kaum funktioniere, die Abstandsregeln einzuhalten, „gerade wenn man Liebesszenen oder so etwas probt“. An diesen Bedingungen dürften auch die neuen Regelungen der Coronaschutzverordnung des Landes NRW nichts ändern. Danach dürfen Aufführungen zwar wieder mit bis zu 300 Teilnehmern stattfinden, ohne dass sie ein genehmigtes Hygienekonzept brauchen. Das Abstandsgebot gilt dennoch weiterhin, sodass sich die Zahl der Zuschauer für die Schwalmbühnen-Aufführung kaum erhöhen dürfte. Für gewöhnlich spielt der Theaterverein im Wegberger Forum. Da würden unter den geltenden Abstandsregeln nur etwa 150 Zuschauer reinpassen, so Kotlowski. „Ich könnte mir auch vorstellen, dass einige Zuschauer noch nicht wieder bereit sind, solche Veranstaltungen zu besuchen.“