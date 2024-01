Proteste am Montag Landwirte wollen Verkehr im Kreis Heinsberg lahmlegen

Mit einem großen Straßenprotest wollen dutzende Landwirte am Montagmorgen den Verkehr im Kreis Heinsberg lahmlegen. Wie unsere Redaktion am Donnerstag aus mehreren Quellen erfuhr, soll sich am Montagmorgen ab 6 Uhr eine dreistellige Zahl von Traktoren im Kreisgebiet im Schneckentempo (20 km/h) in Bewegung setzen. Hintergrund ist der Protest gegen die Sparpläne der Bundesregierung, die vor allem die Landwirtschaft hart treffen. Dass die Regierung am Donnerstag zurückruderte und nun offenbar einige Kürzungen zurücknehmen will, ändert nichts an den Plänen der Landwirte, am Montag zu protestieren.