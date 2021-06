Freie Demokraten im Kreis Heinsberg : Dorner geht für die FDP ins Rennen

Kreis Heinsberg Dorner beklagte in seiner Amtrittsrede Versäumnisse: Jahre der Lethargie und des Stillstands unter CDU-geführten Regierungen hätten dafür gesorgt, „dass in Deutschland ein eklatanter Reformstau entstanden ist“.

Alexander Dorner ist der Direktkandidat der FDP im Kreis Heinsberg für die Bundestagswahl am 26. September. Die Wahl beim FDP-Kreisverband Heinsberg fiel einstimmig aus. Der 26-jährige IT-Spezialist wohnt in Geilenkirchen und ist als Oberleutnant der Bundeswehr tätig.

Dorner machte deutlich, dass er politische Schwerpunkte in Maßnahmen zur Verbesserung der Zukunftsfähigkeit des Landes setzen will. Er betonte: „Wie das Wahlprogramm der Freien Demokraten bereits in seiner Überschrift sagt, gab es nie mehr zu tun in unserem Land. Sei es bei Bildung, Klimaschutz, Verteidigungspolitik oder Digitalisierung, Jahre der Lethargie und des Stillstands unter CDU-geführten Regierungen haben dafür gesorgt, dass in Deutschland ein eklatanter Reformstau entstanden ist.“