Aktionstag Bündnis gegen Rechts in Heinsberg Aktivistin berichtet über Rettungsversuche

Der erste stellvertretende Landrat Erwin Dahlmanns verwies in seiner Ansprache auf die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation, auf die auch die Menschen im Kreis Heinsberg mit großer Sorge blickten. Die Menschenrechte hätten schon lange nicht mehr so stark unter Druck gestanden wie in der heutigen Zeit, so Dahlmanns. „Wir erleben, dass Ideologien über das Wohl der Gesellschaft und das Streben nach Macht über die Menschlichkeit gestellt werden." Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine oder die Verbrechen der Hamas an israelischen Frauen, Kindern und Männern seien nur einige Beispiele dafür. Der Kreis-Vertreter erinnerte an den Anfang der 2000er-Jahre, als es auch in der Region Aufmärsche der NPD und Angriffe auf jüdische Friedhöfe gegeben habe. 2009 sei daraufhin das Bündnis gegen Rechts gegründet worden.