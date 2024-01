Bilanz des Arbeitsmarktes 2023 im Kreis Heinsberg Zwischen Konjunkturschwäche und Fachkräftemangel

Martina Forkel, Leiterin job-com Kreis Düren, bemängelt ebenfalls die fehlende Planungssicherheit sowie die Entwicklungen, denen teilweise in ihrer Geschwindigkeit der Realitätsbezug fehlt. „Zunächst sollten wir die ukrainischen beim Ankommen unterstützen, dann hieß es, sie sollten grundlegende Deutschkenntnisse erwerben, um als Fachkräfte in den ersten Arbeitsmarkt eingegliedert werden zu können. Inzwischen werden lediglich grundständige Sprachkenntnisse auf A2- oder B1-Niveau gefordert, um sie so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das wird unglaublich schwierig.“