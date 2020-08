Kostenpflichtiger Inhalt: Führerschein-Prüfungstermine im Erkelenzer Land : Fahrschulen ärgern sich über den TÜV

Michael Leuer (l.), im Kreis Heinsberg auch Obmann für den Fahrlehrerverband Rheinland, holt in Erkelenz seinen Fahrschüler Sebastian Titze ab, der Fahrunterricht mit Anhänger nimmt. Foto: R. Klapproth Foto: Ruth Klapproth

Erkelenzer Land Der TÜV Rheinland ist in NRW für die Abnahmen der praktischen und theoretischen Fahrprüfungen zuständig. Das klappt offenbar nicht mehr so gut. Jedenfalls beklagen sich die Fahrschulen auch im Erkelenzer Land über sehr lange Wartezeiten auf Prüfungstermine, was ihnen die Arbeit extrem erschwert.