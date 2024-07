Bei bestem Fahrradwetter ADFC plant viele August-Touren im Kreis Heinsberg

Auch seine Stammtische bietet der ADFC im August wieder an. Am Dienstag, 6. August, treffen sich die Radsportler um 18 Uhr im Jedermann am Erkelenzer Johannismarkt. „Wir treffen uns, um aktuelle Fragen zum Radverkehr in und um Erkelenz zu besprechen“, so der Verein. Gleiches ist auch am Mittwoch, 21. August, in Übach-Palenberg im Biergarten Spiertz (18 Uhr) geplant.