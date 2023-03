25 Jahre ADAC-Luftrettung 220 Hubschrauberrettungen im Kreis Heinberg

Wenn er kommt, dann ist etwas Schlimmes passiert, dann zählt buchstäblich jede Minute. Im Schnitt rund fünfmal pro Tag hebt der „Christoph Europa 1“ in Würselen ab, um Menschenleben zu retten. Allein 220 Rettungseinsätze hatten die Hubschrauber des ADAC im vergangenen Jahr im Kreis Heinsberg. In den allermeisten Fällen dann, wenn schwere Unfälle passiert sind, Menschen mit lebensgefährlichen Verletzungen so schnell wie möglich in ein Krankenhaus oder in eine Spezialklinik geflogen werden müssen. Die Luftrettung im Raum Aachen, die einen Großteil der Einsätze im Kreis Heinsberg fliegt, blickt nun auf 25 Jahre im Dienst zurück. Im März 1998 nahm sie am ehemaligen Bundeswehrstandort Merzbrück bei Würselen ihren Betrieb auf.