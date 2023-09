Wohngebiete, Ackerfläche, Waldgebiete und Co. So ist der Kreis Heinsberg aufgeteilt

Der Kreis Heinsberg ganz im Westen Deutschlands erlangte vor drei Jahren bundesweite Aufmerksamkeit, als der Landkreis als eine der ersten Regionen ein Epizentrum der Corona-Pandemie wurde. Zuvor hatten manche womöglich noch die Diskussionen um den Tagebau in Erkelenz mitbekommen oder gewusst, dass es in Geilenkirchen eine Nato-Airbase gibt. Ansonsten fristete der Kreis Heinsberg überregional ein eher bescheidenes Dasein, eben ganz am Rand von Deutschland, fast schon in den Niederlanden. Die Bewohner des Kreises selbst aber wissen, was sie an ihrer Heimat haben. Sie wissen, dass er aus den Städten Heinsberg, Erkelenz, Geilenkirchen, Hückelhoven, Wegberg, Wassenberg und Übach-Palenberg sowie den drei Gemeinden Selfkant, Gangelt und Waldfeucht zusammensetzt und dass er durch die kommunale Neugliederung 1972 entstanden ist. Doch wissen sie auch, wie die Flächen des Kreisgebietes aufgeteilt sind? Wir haben einen Blick auf die Daten des Statistischen Landesamtes geworfen.