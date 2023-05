Rheinisches Revier Acht Millionen Euro für die Zukunftsagentur

In der praktischen Umsetzung hapert es bei vielen Projekten derzeit allerdings noch – die Bearbeitung von Förderanträgen nimmt bei den Behörden deutlich mehr Zeit in Anspruch, als den Beteiligten vor Ort lieb ist. So wartet man in Erkelenz beispielsweise auf grünes Licht für das Millionenprojekt Campus Transfer.