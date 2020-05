Wegen der Corona-Krise : Niederrheinischer Radwandertag abgesagt

Erkelenzer Land Der für Sonntag, 5. Juli, geplante Niederrheinische Radwandertag, an dem sich traditionell auch die Städte Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg beteiligen, fällt aus. Geplant waren mindestens 85 Themenrouten.

Sehr zum Bedauern von Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus GmbH, kann der Radwandertag nicht stattfinden: „Bedingt durch die Corona-Krise müssen wir den Radwandertag leider absagen.“Die Veranstaltung gilt als eines der größten Radsportevents in Deutschland, in den vergangenen Jahren hatten sich jeweils bis zu 30.000 Menschen beteilig., Bei der diesjährigen Auflage im Juli wollten 63 Städte und Gemeinden insgesamt 85 Themenrouten anbieten. Unter dem Motto „Stadt. Land. Fluss.“ sollten viele Routen entlang von Flüssen und Parks zu heimatkundlich relevanten Sehenswürdigkeiten und Museen führen. Vor allem die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort sollte im Mittelpunkt des regionalen Interesses stehen. Trotz der Absage weist Martina Baumgärtner aber darauf hin, dass auch so Radtouren zu zweit möglich sind. Eine Vielzahl von spannenden Strecken gibt’s im Internet: www.niederrhein-tourismus.de.