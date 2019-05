Kreis Heinsberg für die Musik zuständig : Projektstart: Jugend in der Kultur vernetzen

Aachen/Erkelenz Ein einmaliges Projekt der Regionen Aachen, Heinsberg, Düren und Euskirchen möchte junge Menschen an Kunst heranführen.

Unter dem Titel „Junges Kulturfestival RAMPENFIEBER“ ist in Aachen der Startschuss für ein neues und in Nordrhein-Westfalen einzigartiges Festivalformat gefallen, das die junge Generation regional künstlerisch vernetzt. Die Kreis Heinsberg besetzt darin den musikalischen Part.

Unter dem Motto „Homestories – Heimat, Sehnsucht, Individualität“ soll die erste Festivalreihe die Lebensräume und -wirklichkeiten der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen abbilden. Das Festival wird an verschiedenen Orten in der Region stattfinden, aber auch Partnerschulen aus Belgien und den Niederlanden einbinden. Jede Gebietskörperschaft agiert dabei als Experte für eine Kultursparte und bekommt auf diese Weise einen eigenen „Festivalbaustein“ mit Alleinstellungsmerkmal. Während Heinsberg für die Musik steht, sind es der Tanz in Düren, die bildende Kunst in Euskirchen und das Theater in Aachen.