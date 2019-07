Vollversammlung des Handwerks in Aachen : Im Handwerk das Ganze im Blick haben

Aachen/Heinsberg Das Handwerk übernimmt Verantwortung: für Mitarbeiter, Kunden, Betrieb und damit den Standort.

So langsam komme aber auch an, wie wichtig berufliche Bildung sei, damit es gesamtwirtschaftlich laufe, merkte Philipp an: „Das merken wir alle – ja, auch Politiker, auch die müssen immer länger auf Handwerker warten und sehen in ihrer Funktion so langsam, dass sie für etwas die Verantwortung übernehmen müssen, das seit Jahren nicht in die richtige Richtung lief. Dass sie entstandenen Schaden korrigieren müssen.“ Der im Berufsbildungsbericht skizzierte Ansatz für einen Berufsbildungspakt greife zu kurz, um das Nachwuchsproblem zu überwinden. Wie es im Koalitionsvertrag vereinbart sei, sollte im Fokus stehen, die Höhere Berufsbildung zeitnah zu stärken und eine Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung einzuführen. „Die Gleichwertigkeit muss künftig aber auch bei der Bildungsfinanzierung deutlich werden“, appellierte der Kammerpräsident an die Politik. Als positive Entwicklung sieht Dieter Philipp, dass im Arbeitsministerium die Haushaltsmittel für investive Förderungen in Überbetriebliche Bildungszentren in diesem Jahr auf acht Millionen Euro verdoppelt worden sind: „Die notwendige Stärkung der beruflichen Bildung erstreckt sich über viele Handlungsfelder und hat gegenüber der akademischen Bildung einen enormen Nachholbedarf.“ Mit dem geplanten Modernisierungspaket werde ganz klar auch die öffentlich verantwortete Berufsbildungsinfrastruktur gestärkt.