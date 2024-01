Aachener Bischof Helmut Dieser „Unzählige Menschen spüren die abgründige Gefahr“

Dieser betonte auch, dass Demonstrationen auf der Straße nicht genügten: „Zuallermeist kommt es auf die politische Willensbekundung der Menschen in freien Wahlen an. Ich rufe darum alle derzeit Demonstrierenden dazu auf, bei den in diesem Jahr und danach anstehenden Wahlen von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.“ Darüber hinaus rief der Bischof alle in den Parlamenten vertretenen Parteien auf, sie sollten „sich in einen kritisch-konstruktiven politischen Diskurs mit den von den radikalen Parteien ver­tretenen Politikabsichten begeben und deren Schwächen, Anstößigkeiten und Ab­gründe in freier Debatte entlarven.“ Bloße Verbote oder Herabwürdigungen genügten nicht.