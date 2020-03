Zwischen dem Kreuz Mönchengladbach und Wickrath : Autobahn 61: Fahrspuren gesperrt

Mönchengladbach/Erkelenz Der Grund sind Bauarbeiten zwischen dem Kreuz Mönchengladbach und Wickrath in Richtung Koblenz. Die Arbeiten beginnen am 27. März und dauern bis Juni.

Auf der Autobahn 61, zwischen dem Autobahnkreuz Mönchengladbach und der Anschlussstelle Wickrath baut die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld in Fahrtrichtung Koblenz von Freitag, 27. März, bis voraussichtlich Ende Juni an der Fahrbahn in mehreren Teilabschnitten. Der Standstreifen wird verstärkt und der rechte Fahrstreifen wird erneuert. Hierfür werden Baustellenverkehrsführungen mit zwei verengten Fahrstreifen eingerichtet. Außerhalb stärkerer Verkehrszeiten wird der rechte der beiden Fahrstreifen gesperrt, um Raum für die Arbeiten zu schaffen.