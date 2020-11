Erkelenzer Land : A46 – Sperrung im Autobahnkreuz Holz

Wegen Bauarbeiten am Autobahnkreuz Holz könnten Staus entstehen. Foto: Patrick Schüller

Erkelenzer Land Achtung Staus: Weil die Fahrbahndecke saniert werden muss, wird von Freitag bis Montag die Verbindungsrampe zwischen A46 und A44 voll gesperrt.

Im Autobahnkreuz Holz wird am Wochenende von Freitag, 6. November, 20 Uhr, bis Montag, 9. November, 5 Uhr, die Verbindungsrampe von Heinsberg (A46) nach Aachen und Koblenz (A44) voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. In dieser Zeit wird die Fahrbahndecke saniert. Der Verkehr in Richtung Aachen und Koblenz wird über die A44 /Anschlussstelle Mönchengladbach-Odenkirchen umgeleitet. Witterungsbedingt sind kurzfristige Verschiebungen der Arbeiten nicht auszuschließen.