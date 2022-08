Am 9. September in Heinsberg : Kreis lädt zur Klimakonferenz ein

Am 9. September in Heinsberg

Kreis Heinsberg Am 9. September sollen Schüler, Bürger und Unternehmen ins Gespräch kommen. Es werden unter anderem Vorträge zu nachhaltigem Bauen, betrieblichem Mobilitätsmanagement und Wasserstoff geboten.

Am Freitag, 9. September, lädt der Kreis Heinsberg zur Kreisklimakonferenz 2022 ein. In Zeiten der Krisen ist der Klimaschutz leider bei vielen Menschen in den Hintergrund gerückt, schreibt Landrat Stephan Pusch (CDU) in der Einladung. „Mit der diesjährigen Kreisklimakonferenz im Kreis Heinsberg soll deshalb eine Möglichkeit geboten werden, sich zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit auszutauschen und Ziele für die Zukunft zu identifizieren“, betont Pusch.