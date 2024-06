Arbeitsagentur legt Zahlen für Juni vor 8313 Menschen im Kreis Heinsberg sind ohne Arbeit

„Die wirtschaftlichen Unsicherheiten nehmen weiterhin Einfluss auf unseren regionalen Arbeitsmarkt. Nachdem die erhoffte Frühjahrsbelebung ausgeblieben ist, erhöht sich die Arbeitslosigkeit kontinuierlich seit Jahresbeginn. Hinzu kommt, dass in den vergangenen zehn Jahren noch nie so wenig neue Arbeitsstellen durch Unternehmen gemeldet wurden, wenn man den Monat April 2020 zu Beginn der Corona-Krise außer Acht lässt. Dies lässt uns sorgenvoll in die Zukunft blicken“, so Ulrich Käser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Aachen-Düren. „Die aktuellen Zahlen verdeutlichen die schwierige Lage, in der sich viele Unternehmen und Beschäftigte momentan befinden. Investitionen in Maßnahmen, die zur Stabilisierung der Arbeitsmarktlage beitragen, haben höchste Priorität. Es ist eine gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten erforderlich, um diese Herausforderung zu bewältigen und die Arbeitsmarktbedingungen zu verbessern. Dass eine kurzfristige Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt eintritt, ist derzeit unrealistisch. Auch in den nächsten Monaten ist ein moderater Anstieg der Arbeitslosigkeit zu erwarten“, ergänzt er.