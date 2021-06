70 km/h zu schnell : Heinsberger Polizei stoppt Raser bei Großkontrolle

Erkelenzer Land Bei einer groß angelegten Kontrolle gingen der Polizei am Freitagabend zahlreiche Verkehrssünder ins Netz. Ziel der Aktion waren aber auch Ermittlungen zu Wohnungseinbrüchen reisender Tätergruppen.

Ein Verkehrsteilnehmer sicherte ein Kind in seinem Fahrzeug nicht ordnungsgemäß. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. In zwei Fällen wurden Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht festgestellt. 672 Fahrzeuge wurden hinsichtlich der Geschwindigkeit kontrolliert. 138 von ihnen waren zu schnell unterwegs. Acht Verkehrsteilnehmer waren so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. In einem Fall betrug die Geschwindigkeitsüberschreitung nach Abzug der Toleranzwerte 70 km/h.