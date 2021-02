Erkelenzer Land : Inzidenzwert geht leicht zurück

Erkelenzer Land In Erkelenz, Wegberg, Hückelhoven und Wassenberg wurden am Montag sieben Menschen weniger als am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet.

Am Freitag lag dieser Wert bei 63,8. In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg sind aktuell 193 Menschen – sieben weniger als am Freitag – positiv auf das Coronavirus getestet, 66 in Hückelhoven, 57 in Erkelenz, 46 in Wegberg und 24 in Wassenberg.