Viele gehen aufs Gymnasium 565 ukrainische Schüler im Kreis Heinsberg

Insgesamt gibt es in den Schulen Nordrhein-Westfalens im laufenden Schuljahr 42.515 Schülerinnen und Schüler mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Laut Landesamt sind das 17-mal so viele wie in den Schuljahren zuvor (2021/22 waren es 2490 Schüler). Interessant hierbei: Bei den weiterführenden Schulen ist trotz der Sprachbarriere das Gymnasium die mit Abstand am häufigsten von Ukrainern besuchte Schulform: 8445 Schüler besuchen es, es folgt die Gesamtschule mit 4870.