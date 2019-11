Grenzlandring und It’s for Kids spenden 5000 Euro : Neue Fahrräder für das Frauenhaus

Kreis Heinsberg Das Unternehmernetzwerk Grenzlandring und die Stiftung „It’s for Kids“ spenden 5000 Euro für die Kinder der Einrichtung. Gartenhaus soll gebaut werden.

Über eine Spende in Höhe von 5000 Euro kann sich das Frauenhaus im Kreis Heinsberg freuen. Von dem Geld, das das Unternehmernetzwerk Grenzlandring und die Stiftung „It’s for Kids“ gemeinsam zur Verfügung gestellt haben, sollen neue Fahrräder für die Kinder der Einrichtung gekauft werden.

„Unser Netzwerk funktioniert nach dem Motto: Wer gibt, gewinnt. Also haben wir beim Frauenhaus nachgefragt, was aktuell benötigt wird“, erklärt Stefanie Wehe, Vorsitzende vom Grenzlandring. 2500 Euro spenden die 30 Unternehmer des Netzwerks an das Frauenhaus. „Durch die gute Zusammenarbeit mit der Stiftung It’s for Kids kann die Spende sogar auf 5000 Euro aufgestockt werden“, ergänzt Wehe freudestrahlend.