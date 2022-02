50 Jahre Kreis Heinsberg : Kletterer befestigen Jubiläumsbanner

Kreis Heinsberg Der Kreis Heinsberg plant zahlreiche Aktionen zu seinem 50-jährigen Bestehen. In einer spektakulären Aktion seilten sich zunächst Industriekletterer aus 35 Metern ab, um ein Banner aufzuhängen.

(RP) Zu Beginn dieses Jahres ist der Kreis Heinsberg 50 Jahre alt geworden. Das soll im laufe des Jahres mit verschiedenen Veranstaltungen und kreativen Aktionen gefeiert werden, Höhepunkt wird schließlich ein großer Festakt im August. Doch schon jetzt macht die Kreisverwaltung auf ihr Jubiläum aufmerksam: Ein sechs mal sechs Meter großes Banner mit der Aufschrift „50 Jahre Kreis Heinsberg“ schmückt seit einigen Tagen die rot verziegelte Fassade über dem Haupteingang des Heinsberger Kreishauses an der Valkenburger Straße.

In einer spektakulären Aktion seilten sich dazu Industriekletterer aus einer Höhe von rund 35 Metern vom Dach des Kreishauses ab, um das Banner mit dem Jubiläumslogo zu enthüllen. Als kommunale Einheit war der westlichste Kreis Deutschlands im Rahmen der kommunalen Neugliederung im Raum Aachen am 1. Januar 1972 entstanden. Damals war der Selfkantkreis Geilenkirchen-Heinsberg mit dem Landkreis Erkelenz zusammengelegt worden, die Verwaltung zog später aus Erkelenz nach Heinsberg. Seit dem 1. Januar 1975 hat der Kreis schließlich seine heutige Form, nachdem die Gemeinde Niederkrüchten in den Kreis Viersen eingegliedert wurde.