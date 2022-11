49-Euro-Ticket im Kreis Heinsberg : Die Attraktivität bemisst sich nicht allein am Preis

Meinung Kreis Heinsberg Ein günstiges ÖPNV-Ticket ist zwar schön, aber die Taktung der Fahrpläne und die Streckenverbindungen sind mindestens genauso wichtig – gerade im ländlichen Raum.

Der ÖPNV muss attraktiver werden, damit mehr Pendler vom Auto auf den Bus oder den Zug wechseln. Darin besteht wohl Einigkeit, gebietet es der Klimawandel doch, schnell zu handeln. Stichwort CO 2 . Ob das 49-Euro-Ticket an den Erfolg des Neun-Euro-Tickets anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch klar, dass sich die Attraktivität eines Mobilitätsangebots nicht allein am Preis bemisst. Was nützt mir ein günstiges Ticket für den Nahverkehr im ländlichen Raum, wenn die Taktung der Fahrpläne oder die Streckenverbindungen nicht meinen persönlichen Mobilitätsbedürfnissen entsprechen? Ist es für Berufspendler mit einer starren Route überhaupt relevant, sich bundesweit bewegen zu können?