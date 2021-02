Inzidenzwert im Kreis Heinsberg steigt : Weitere Parkplätze am Impfzentrum

Das Impfzentrum ist ein Zweckbau in einem Gewerbegebiet. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenzer Land Der neu errichtete Parkplatz am Impfzentrum ist an der Brüsseler Allee in Erkelenz gelegen. Dort stehen nun 45 Parkplätze und zwei Behindertenparkplätze zur Verfügung.

Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) meldete am Dienstag, 23. Februar, eine deutlich erhöhte 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Heinsberg von 69,3 pro 100.000 Einwohner. Am Vortag lag dieser Wert noch bei 57,1 pro 100.000 Einwohner.

In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg sind aktuell 199 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, zwei mehr als am Vortrag, 67 in Hückelhoven, 56 in Erkelenz, 48 in Wegberg und 28 in Wassenberg.

Unsere Karte zeigt die Lage des Impfzentrums in Erkelenz. Foto: dpa