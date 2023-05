Im Jahr 2022 41 Klimaschutz-Millionen für Kreis Heinsberg

36,7 Millionen Euro davon habe das Bafa an Bürgerinnen und Bürger im Kreis Heinsberg ausgezahlt. „Dies ist nahezu eine Verdopplung zum Vorjahr“, sagte Oellers. Zu den geförderten Einzelmaßnahmen zählen unter anderem der Einsatz neuer Heizungsanlagen, die Optimierung bestehender Heizungsanlagen, Maßnahmen an der Gebäudehülle und der Einsatz optimierter Anlagentechnik. Das Bafa fördert darüber hinaus Energieberatungen. Diese unterstützen dabei, die Effizienzpotenziale von Gebäuden optimal zu nutzen. In 2022 hat das Bafa im Kreis Heinsberg Energieberatungen mit insgesamt rund einer Million Euro gefördert. Mit dem Förderprogramm „Energieeffizienz in der Wirtschaft“ wurden im vergangenen Jahr überdies verschiedene Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz gefördert. Die Bandbreite reicht von einzelnen Maßnahmen bei sogenannten Querschnittstechnologien bis zu innovativen und technologieoffenen Projekten. In den Kreis Heinsberg flossen hier Fördergelder in Höhe von insgesamt 2,3 Millionen Euro.