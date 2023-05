Für den Innenstadtausbau 4,2 Millionen Euro für Erkelenz und Hückelhoven

In Erkelenz, aber auch in Hückelhoven wird derzeit in zentraler Lage viel gebaut. Die Städte dürfen sich nun über Fördergeld aus dem Projekt „Städtebauförderung 2023“ freuen. Die schwarz-grüne Landesregierung hat die Förderauswahl bekannt gegeben. Insgesamt werden in ganz Nordrhein-Westfalen 225 Projekte in Höhe von 386,2 Millionen Euro gefördert. Auch Erkelenz und Hückelhoven sind mit insgesamt rund 4,2 Millionen Euro unter den geförderten Kommunen dabei.