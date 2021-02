Erkelenzer Land : 303 Corona-Fälle im nördlichen Kreis Heinsberg

Erkelenzer Land Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg ist wieder leicht angestiegen. Es sind zwei Betroffene mehr am Virus erkrankt als am Vortag.

(cpas) In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg gab es am Mittwoch (Stand: 9 Uhr) 303 aktuelle Corona-Fälle – 115 in Hückelhoven, 94 in Erkelenz, 65 in Wegberg und 29 in Wassenberg. Das waren zwei Fälle mehr als am Vortag.