Große Kontrollaktion am Donnerstag 229 Temposünder im Kreis Heinsberg geblitzt

(RP) Bei einer großen Kontrollaktion im Kreis Heinsberg hat die Polizei am Donnerstag unter anderem 229 Temposünder geblitzt. Elf Fahrzeugführer waren dabei so schnell, dass gegen sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wird. Acht Fahrzeugführer waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. In allen Fällen wurden Strafanzeigen vorgelegt und die Weiterfahrten untersagt. Insgesamt 17 Verstöße gegen die Ladungssicherung wurden festgestellt und geahndet.