Inzidenz im Kreis Heinsberg liegt bei 81,8 : 226 Menschen zurzeit positiv auf das Coronavirus getestet

Im Kreis Heinsberg gelten aktuell 584 Personen als noch nicht genesen. Foto: RP/Markus Werning

Erkelenzer Land Die Zahl der aktuell positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in den vier Städten des Erkelenzer Landes steigt. Am Donnerstag (Stand: 25. März, 9 Uhr) lag sie bei insgesamt 226, davon 81 in Erkelenz, 61 in Hückelhoven, 50 in Wegberg und 34 in Wassenberg.

Seit dem 25. Februar 2020 gibt es 9380 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Heinsberg. Aktuell gelten 584 Personen als noch nicht genesen. Die Zahl der Verstorbenen liegt im Kreis Heinsberg bei 349.

Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) meldet eine 7-Tage-Inzidenz von 81,8 pro 100.000 Einwohner.