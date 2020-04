Corona-Statistik für das Erkelenzer Land : 16 Infizierte in Erkelenz, 30 in Hückelhoven

16 Infizierte in Erkelenz, 30 in Hückelhoven

Erkelenzer Land 71 Corona-Infizierte gibt es zurzeit in Erkelenz, Hückelhoven , Wassenberg und Wegberg. Der Kreis Heinsberg legt die aktuellen Zahlen für seine zehn Kommunen vor.

Die Kreisverwaltung legt die aktuelle Corona-Statistik für die einzelnen Städte und Gemeinden vor. In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg gibt es demnach insgesamt 71 aktuell Infizierte, davon 16 in Erkelenz, 30 in Hückelhoven, 13 in Wassenberg und zwölf in Wegberg. Im gesamten Kreis Heinsberg gibt es zurzeit 247 Infizierte, die Zahl ist weiterhin rückläufig.