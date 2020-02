Waggon muss restauriert werden : Fördergeld für Gangelter Selfkantbahn

Eine der zahlreichen Abfahrten der Selfkantbahn, hier am Bahnhof Schierwaldenrath: Die Selfkantbahn gilt als wichtige touristische Attraktion im Kreis Heinsberg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Gangelt Die Freude bei der Interessengemeinschaft Historischer Schienenverkehr (IHS) groß, denn die Gäste, die Vorsitzender Bernd Fasel in Gangelt-Schierwaldenrath empfing, kamen nicht mit leeren Händen: Der LVR überreicht einen Förderbescheid in Höhe von 15.000 Euro.

Aus den Händen von Dr. Christiane Leonards-Schippers als Vertreterin des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) und im Beisein von Landrat Stephan Pusch und Gangelts Bürgermeister Bernhard Tholen wurde ein Förderbescheid des LVR in Höhe von 15.000 Euro überreicht. Den Förderantrag hatte die IHS gesellt, bearbeitet und beim LVR eingereicht wurde er durch das zuständige Fachamt der Heinsberger Kreisverwaltung.

Ziel ist die Restaurierung des Waggons IHS 119, der im Jahr 1908 in der Kölner Waggonfabrik AG (vormals Herbrandt & Cie.) für die Dürener Dampfstraßenbahn gebaut wurde. Die Herbrandt-Waggons waren bei vielen Kleinbahnen geschätzt und waren damals im Rheinland häufig anzutreffen, unter anderem auch bei der Geilenkirchener Kreisbahn.

Der Wagen, der zurzeit in Schierwaldenrath restauriert wird, war in den 1920er Jahren bei der Steinhuder-Meer-Bahn eingesetzt, später dann bei der Sylter Südbahn. 1971 kam der Waggon nach der Schließung der Sylter Inselbahn nach Schierwaldenrath, wo er zunächst in Betrieb war, aber später abgestellt wurde. 2011 wurde mit der Restaurierung begonnen. Doch bei den Arbeiten wurde ein deutlich höherer Reparatur- und Restaurierungsbedarf festgestellt. Die Arbeiten wurden wegen fehlender Mittel zunächst eingestellt.