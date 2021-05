Zahlen für den Kreis Heinsberg und das Erkelenzer Land : 125 weitere Plätze für U3-Betreuung

Einsegnung der erweiterten Kita St. Stephanus Golkrath: Die Zahl der Betreuungsplätze in den Einrichtungen des Erkelenzer Landes steigt. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenzer Land Im neuen Kindergartenjahr, das am 1. August 2021 beginnt, steigt die Zahl der Betreuungsplätze in den Kindertageseinrichtungen. Landtagsmitglied Stefan Lenzen (FDP) sieht den Kreis auf einem guten Weg.

Die Zahl der Kindergartenplätze in den Einrichtungen des Erkelenzer Landes wird sich mit dem neuen Kindergartenjahr, das am 1. August 2021 beginnt, deutlich erhöhen. Im Kreis Heinsberg wurden im Bereich der unter dreijährigen Kinder insgesamt 2719 Plätze gemeldet. Das entspricht einem Zuwachs von 125 Plätzen und einer Versorgungsquote in Höhe von 54,6 Prozent für die ein- bis zweijährigen Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.