Grundschulen im Erkelenzer Land : Geld für besseres Ganztagsangebot

Erkelenzer Land Knapp 1,4 Millionen Euro stellen Bund und Land für den Ausbau der Infrastruktur des Bildungs- und Betreuungsangebots im Offenen Ganztag für die Schulen in Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg zur Verfügung.

Für die Schulen im Kreis Heinsberg stehen aus dem Investitionsprogramm insgesamt rund 2,6 Millionen Euro für den Ausbau der Kapazitäten und der Qualität in der Ganztagsbetreuung zur Verfügung. Für die Schulen in Erkelenz sind 458.000 Euro vorgesehen, für Hückelhoven 458.900 Euro, für Wassenberg 214.100 Euro und für Wegberg 239.900 Euro.

Während der Pandemie und der Monate des Distanzunterrichts sind viele Schüler ins Hintertreffen geraten, weil sie unter erschwerten Bedingungen zu Hause statt im Klassenverband und mit ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer in der Schule lernen müssen. „Insbesondere an den Grundschulen, wo der direkte Kontakt, persönliche Beziehungen und Geborgenheit noch sehr wichtig sind, wiegen solche Einschnitte schwer“, sagt der Heinsberger Bundestagsabgeordnete Wilfried Oellers, der gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten Thomas Schnelle aus Hückelhoven und Bernd Krückel aus Heinsberg (alle CDU) sowie Stefan Lenzen (FDP) aus Heinsberg über das Investitionspaket und die finanziellen Zuwendungen an die Schulen im Erkelenzer Land berichtet. Die zahlreichen Anfragen in der jüngsten Vergangenheit hätten gezeigt, dass Kommunen als Schulträger bereit sind und auf diese Investitionsmittel für die Ganztagsbetreuung warten. Die Förderrichtlinie schaffe jetzt Planungssicherheit. Die Gelder würden bereitgestellt, um neue ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote an den Grundschulen aufzubauen oder die Qualität bei bestehenden Ganztagskonzepten zu stärken. Der Zeitpunkt sei goldrichtig, jetzt zu investieren und den Grundstein dafür zu legen, dass es im Erkelenzer Land nach der Corona-Krise für die Bildung der Kinder steil bergauf gehen kann.