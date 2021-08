Fast 1,2 Millionen Euro für den Kreis Heinsberg : Jugendprogramme sollen Corona-Folgen abmildern

Kreis Heinsberg Kinder und Jugendliche sind massiv von der Corona-Pandemie betroffen. Daher haben Bund und Land das Programm „Aufholen nach Corona“ aufgelegt, um die negativen Folgen abzumildern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Jugendämtern daraus 93 Millionen Euro zur Verfügung. Das teilt jetzt das Landtagsmitglied für den Kreis Heinsberg Stefan Lenzen (FDP) mit.

Die Zuwendungen an den Kreis und seine Städte schlüsseln sich wie folgt auf: Der Kreis Heinsberg selbst erhält in diesem Jahr 148.019 Euro. Davon fließen in den Baustein I 108.244 Euro und in den Baustein II 39.775 Euro. Im Jahr 2022 gehen noch einmal 296.039 Euro an den Kreis Heinsberg, davon fließen in den Baustein I 216.489 Euro und in den Baustein II 79.550 Euro. Insgesamt erhält der Kreis somit über beide Jahre und Bausteine 444.059 Euro.