Kooperation des Werkhauses Neue Bildungsachse entsteht zwischen Krefeld und Leicester

Die Projekte und die Strukturen der Briten und der Krefelder unterscheiden sich. Während der Werkhaus e.V. Kinder und Jugendliche aus allen Schichten der Gesellschaft anspricht, fördern The Mighty Creatives vor allem diejenigen aus sozial benachteiligtem Umfeld und stellen eine direkte Verbindung zu Kreativität und schulischer Ausbildung her.

Beim Werkhaus werden künstlerisch-experimentelle Freiräume geöffnet mit Hilfe von künstlerischen Projekten. „Die Kinder und Jugendlichen stehen direkt im Mittelpunkt der soziokulturellen Aktivität. Sie erfahren positive Veränderungen für sich selbst und ihre Umgebungs-Gemeinschaft“, sagt Anja Jansen vom Werkhaus.

Die Gruppe aus Leicester erlebt in Krefeld die Angebote des Werkhauses. An einem Klausurtag tauscht sich eine Arbeitsgruppe über Anforderungen, Umständen und Methoden aus. Im Gegenzug wird ein Team des Werkhauses im November einen Arbeitsbesuch in Leicester antreten.