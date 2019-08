Krefeld : Zweite Bürgerbeteiligung für Klimakonzept

Info

Der zweite Bürgerabend:

„KrefeldKlima2030: Ist Krefeld fit für den Klimawandel?“: Mittwoch, 28. August, 18 - 20.30 Uhr, VHS, Eintritt frei.

Die VHS bietet unter dem Motto „VHS for Future. Klima – Umwelt – Nachhaltigkeit“ im laufenden Semester Veranstaltungen zum Thema Klima an. Die nächsten Termine:

Nachhaltig mobil sein: Vortrag im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September; Montag, 16. September, 19 bis 20.30 Uhr, VHS-Haus, entgeltfrei, Anmeldung erforderlich (U12001).

Klimaschutz für alle: Dachbegrünung: In Kooperation mit Optigrün international AG, dem Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz der Stadt Krefeld und Fridays for Future Krefeld; Dienstag, 17. September, 19 bis 20.30 Uhr, VHS-Haus, entgeltfrei, Anmeldung erforderlich (U31903)

Bewirtschaftung urbaner Wälder in Zeiten des Klimawandels: In Kooperation mit dem Naturwissenschaftlichen Verein zu Krefeld, dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI), dem Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz der Stadt Krefeld und Fridays for Future Krefeld; Dienstag, 24. September, 19.30 bis 21 Uhr, VHS-Haus, sechs Euro (U31904)

Geführte Radtour Krefelder Radwege 2023: In Kooperation mit dem ADFC, NABU und der Biologischen Station Wesel/Krefeld; bis 2023 will Krefeld als Fahrradstadt erkennbar sein. Auf dieser geführten Radtour durch den äußeren Ring Krefelds erfahren die Teilnehmer mehr über die Radplanung der Stadt. Die Tour umfasst etwa 40 km, Picknick und kurze Einkehr inklusive; Sonntag, 20. Oktober, 10.30 bis 15 Uhr, Treffpunkt wird nach Anmeldung mitgeteilt, sechs Euro (U11008)

An der Ampel abgehängt! E-Autos auf der Überholspur?: In Kooperation mit Fridays for Future Krefeld: Fragen rund um das E-Auto und seine Anschaffung: Der Vortrag findet in Kooperation mit dem Klimaschutzmanager der Stadt Neukirchen-Vluyn statt; Montag, 28. Oktober, 19 bis 21 Uhr, VHS Neukirchen-Vluyn, Diesterwegstraße 1 a, sechs Euro, (U31908NV).