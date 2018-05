Krefeld: Zwei Verletzte: Unfall mit Polizeiwagen auf der Untergath

Krefeld

Zwei Polizisten sind in der Nacht zu Samstag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Wie die Behörde mitteilte, fuhr ein 32-jähriger Polizeibeamter mit seinem 23-jährigen Kollegen im Rahmen einer Einsatzfahrt um 1.30 Uhr auf der Kölner Straße stadtauswärts. Mit Blaulicht und Martinshorn fuhren sie bei Rot in die Kreuzung Untergath ein. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer, der die Untergath in Richtung Obergath bei Grün befuhr, stieß mit dem Streifenwagen zusammen. Der 22-Jährige war alkoholisiert, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.