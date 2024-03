Verloer Straße in Krefeld Zwei Verletzte – Pkw bei Unfall überschlagen

Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend, 18. März, in Krefeld. Wie die Pressestelle der Polizei mitteilt, prallten auf der Venloer Straße zwei Pkw zusammen, bei dem sich das Auto eines 29-Jährigen überschlug. Zuvor hatte ein 23-jähriger Mann mit seinem Wagen einen Überholvorgang abbrechen müssen und war auf den Pkw des 29-Jährigen aufgefahren. Dieser kam daraufhin mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Er konnte sich eigenständig aus dem Innenraum befreien und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige wurde ebenfalls zur Kontrolle in eine Klinik gefahren. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich nicht. Ihn erwartet unter anderem eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.